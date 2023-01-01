Birzeit University Portal

Бирзейтский университет, основанный в 1972 году, является ведущим учебным заведением и интеллектуальным центром, привлекающим лучших студентов и преподавателей, предлагающим широкий спектр академических программ и возможностей профессионального развития.

Веб-сайт: birzeit.edu

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