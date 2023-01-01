WebCatalog
Chalkpad

Chalkpad

punjab.chitkara.edu.in

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Chalkpad в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Университет Читкара внедрил ERP-решение Chalkpad, которое позволяет руководству, преподавателям, студентам, родителям и выпускникам легко подключаться, общаться, обмениваться информацией и управлять ею. Chalkpad активно работает с нашими преподавателями, сотрудниками и студентами Читкары, чтобы определить новые и эффективные способы использования технологий для достижения своих академических целей. Это способствует инновационному и творческому использованию технологий для улучшения преподавания и обучения. Критическая информация, имеющая отношение к учащимся, становится очень эффективной благодаря этому мощному решению для управления информацией. Chalkpad помогает родителям быть в курсе успеваемости своего подопечного – с помощью обновлений по электронной почте и онлайн-доступа к информации о расписании, оценках, деталях оплаты, информации о посещаемости, важных уведомлениях университета и комментариях преподавателей. Chalkpad облегчает сотрудничество и общение между преподавателями, родителями, администраторами, студентами и выпускниками Университета Читкара.

Веб-сайт: chitkara.edu.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chalkpad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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