Университет Читкара внедрил ERP-решение Chalkpad, которое позволяет руководству, преподавателям, студентам, родителям и выпускникам легко подключаться, общаться, обмениваться информацией и управлять ею. Chalkpad активно работает с нашими преподавателями, сотрудниками и студентами Читкары, чтобы определить новые и эффективные способы использования технологий для достижения своих академических целей. Это способствует инновационному и творческому использованию технологий для улучшения преподавания и обучения. Критическая информация, имеющая отношение к учащимся, становится очень эффективной благодаря этому мощному решению для управления информацией. Chalkpad помогает родителям быть в курсе успеваемости своего подопечного – с помощью обновлений по электронной почте и онлайн-доступа к информации о расписании, оценках, деталях оплаты, информации о посещаемости, важных уведомлениях университета и комментариях преподавателей. Chalkpad облегчает сотрудничество и общение между преподавателями, родителями, администраторами, студентами и выпускниками Университета Читкара.

Веб-сайт: chitkara.edu.in

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