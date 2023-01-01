NorseHub.luther.edu предоставляет студентам, преподавателям и сотрудникам, родителям, опекунам или доверенным лицам доступ к самообслуживанию для управления вашей информацией. Доступ через прокси, ранее называвшийся родительским порталом, позволяет другому лицу просматривать ограниченный набор информации об ученике, например, выписку со счета, предложение финансовой помощи, оценки или уведомления.

Веб-сайт: norsehub.luther.edu

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