WebCatalog
Norse Hub

Norse Hub

norsehub.luther.edu

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Norse Hub в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

NorseHub.luther.edu предоставляет студентам, преподавателям и сотрудникам, родителям, опекунам или доверенным лицам доступ к самообслуживанию для управления вашей информацией. Доступ через прокси, ранее называвшийся родительским порталом, позволяет другому лицу просматривать ограниченный набор информации об ученике, например, выписку со счета, предложение финансовой помощи, оценки или уведомления.

Веб-сайт: norsehub.luther.edu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Norse Hub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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