Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Schoology позволяет объединить всех — учеников, учителей, тренеров, родителей, администраторов — с помощью одной платформы для общения и сотрудничества.

Веб-сайт: schoology.com

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