Цифровая образовательная платформа e-me для учеников и учителей реализует безопасную интегрированную цифровую среду для обучения, сотрудничества, общения и создания сетей всех членов школьного сообщества.

Веб-сайт: e-me.edu.gr

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