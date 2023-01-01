Progati — это комплексное программное решение для управления школой с самыми передовыми функциями мобильных приложений (особенно приложения для родителей). Программное обеспечение для управления школой Progati охватывает повседневные действия, такие как прием студентов, управление оплатой, управление экзаменами, удостоверение личности, сертификат, управление общежитием, управление транспортом, домашние задания, управление домом и многое другое. Progati также представляет собой комплексное ERP-решение для школ.

Веб-сайт: progati.in

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