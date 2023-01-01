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Progati

Progati

progati.in

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Progati в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Progati — это комплексное программное решение для управления школой с самыми передовыми функциями мобильных приложений (особенно приложения для родителей). Программное обеспечение для управления школой Progati охватывает повседневные действия, такие как прием студентов, управление оплатой, управление экзаменами, удостоверение личности, сертификат, управление общежитием, управление транспортом, домашние задания, управление домом и многое другое. Progati также представляет собой комплексное ERP-решение для школ.

Веб-сайт: progati.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Progati, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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