EduPage — это облачная система управления школой, полностью интегрированная с нашим ведущим в мире программным обеспечением для планирования. Хорошее расписание имеет решающее значение для большинства школьных задач — от ввода учебной программы, отслеживания посещаемости, бронирования комнат, назначения домашних заданий до электронного обучения. Поскольку расписание меняется ежедневно, плавная интеграция с другими школьными процессами имеет жизненно важное значение. EduPage предоставляет множество функций, вы можете использовать только некоторые из них, но истинная сила синергии проявляется, когда вы начинаете использовать их больше или, в идеале, все.

Веб-сайт: edupage.org

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