Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Shore — это комплексное цифровое решение для предприятий сферы услуг и розничной торговли: планирование и бронирование через веб-сайт/социальные сети, маркетинг и CRM, а также платежи в полностью интегрированной POS-системе iPad.

Веб-сайт: shore.com

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