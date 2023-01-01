Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.

Веб-сайт: app.marsello.com

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