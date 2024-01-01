Пакеты социальных сетей - Самые популярные приложения
Пакеты социальных сетей — это комплексные платформы, предназначенные для оптимизации управления, мониторинга и анализа различных учетных записей социальных сетей через единый интерфейс. Они удовлетворяют потребности отделов маркетинга и коммуникаций, предоставляя инструменты для планирования, публикации, взаимодействия и анализа деятельности в социальных сетях. Предлагая такие функции, как автоматическое размещение публикаций, взаимодействие с сообществом и интегрированную аналитику, эти пакеты позволяют компаниям эффективно расширять свое присутствие в социальных сетях. Ключевые особенности пакетов социальных сетей включают в себя: 1. **Планирование и публикация контента.** Пользователи могут планировать и публиковать цифровой контент на нескольких платформах социальных сетей с централизованной панели управления. Эта функция обеспечивает эффективное управление контентом и обеспечивает согласованный обмен сообщениями по разным каналам. 2. **Взаимодействие с сообществом.** Пакеты социальных сетей облегчают взаимодействие с онлайн-сообществами, позволяя пользователям отвечать на комментарии, сообщения и упоминания. Такое взаимодействие способствует укреплению связей с аудиторией и поощряет участие пользователей. 3. **Отчеты об эффективности.** Эти пакеты предлагают надежные возможности составления отчетов для оценки эффективности стратегий в социальных сетях. Пользователи могут отслеживать ключевые показатели, такие как охват, вовлеченность и коэффициенты конверсии, чтобы оценивать эффективность своих кампаний и принимать решения на основе данных. 4. **Статистика аудитории.** Пакеты социальных сетей позволяют получить представление о демографии и предпочтениях целевой аудитории. Анализируя такие данные, как регион, возраст, пол и интересы, компании могут адаптировать свой контент и стратегии таргетинга, чтобы лучше резонировать со своей аудиторией. 5. **Анализ кампании.** Пользователи могут анализировать эффективность отдельных публикаций и кампаний, чтобы выявить тенденции, сильные стороны и области для улучшения. Этот анализ помогает оптимизировать будущие усилия и максимизировать воздействие инициатив в социальных сетях. 6. **Мониторинг упоминаний.** Пакеты социальных сетей позволяют пользователям отслеживать разговоры и упоминания, связанные с их брендом или отраслью, на различных платформах социальных сетей. Эта функция позволяет компаниям оставаться в курсе общественных настроений и своевременно решать любые проблемы или возможности. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию Social Media Suites, продукт должен соответствовать следующим критериям: - Предоставить инструменты для планирования и публикации цифрового контента на платформах социальных сетей. - Предлагайте возможности для взаимодействия с онлайн-сообществами и реагирования на взаимодействия с аудиторией. - Предоставлять комплексные функции отчетности и аналитики для оценки эффективности практики социальных сетей. - Поддержка отслеживания демографии и регионов аудитории, чтобы лучше понять целевой рынок. - Включите мониторинг упоминаний и тенденций в социальных сетях, чтобы оставаться в курсе соответствующих разговоров и событий. В целом, пакеты социальных сетей играют решающую роль, помогая предприятиям использовать возможности социальных сетей для построения бренда, привлечения клиентов и успеха в маркетинге. Объединив основные функции в единой платформе, эти пакеты оптимизируют рабочие процессы и дают командам возможность эффективно достигать своих целей в социальных сетях.
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Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Выбор №1 для эффективной командной работы в управлении социальными сетями. Планирование, социальное прослушивание, управление сообществом и проектами и многое другое.
Qurate Social
qurate.jp
Мощный, простой и удобный в использовании инструмент управления социальными сетями, который позволяет вам централизованно управлять всеми вашими социальными сетями с одной панели.
Quid
quid.com
Quid находится на переднем крае анализа потребителей и рынка с помощью искусственного интеллекта. Генеративный искусственный интеллект Quid предоставляет организациям беспрецедентное и целостное понимание контекста клиентов. Помимо простого сбора данных, Quid позволяет организациям увидеть данные че...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Привлекайте и поддерживайте клиентов в социальных сетях. Модерируйте, публикуйте, анализируйте, развивайтесь — с помощью универсальной платформы управления социальными сетями, которая объединяет ваши команды и распутывает ваши рабочие процессы.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
Откройте для себя Buzzmonitor: мониторинг социальных сетей, многоканальный сервис, планирование публикаций, аналитика, информационные панели в реальном времени, влиятельные лица и многое другое.
BrandBastion
brandbastion.com
Развивайте свой бренд с помощью лучшего общения. Защитите свой бренд и создайте процветающее онлайн-сообщество, улучшив управление общением в социальных сетях.
Taggbox
taggbox.com
Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.
Reputation
reputation.com
Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants — это платформа, которую профессионалы используют для анализа и управления социальными сетями. Его эксклюзивные функции управления, анализа и анализа конкурентов предоставят вам ресурсы, необходимые для получения максимальной отдачи от ваших кампаний в социальных сетях. Все ваши к...
myRosys
myrosys.com
myRosys использует глубокое обучение для обеспечения аналитики охвата и взаимодействия. myRosys использует возможности влиятельных лиц и заинтересованных сторон для автоматизации сарафанного маркетинга и увеличения органического охвата кампаний в социальных сетях. myRosys устраняет необходимость в р...
Alerti
alerti.com
Alerti — это интеллектуальная система, работающая в режиме реального времени, которая отслеживает и анализирует Интернет, социальные сети и сайты отзывов... и преобразует эти данные в знания интеллектуальным и автоматизированным способом благодаря новейшим алгоритмам искусственного интеллекта. Отсл...
adhook
adhook.io
adhook объединяет управление социальными сетями и цифровую рекламу в одном инструменте. Программное обеспечение «Все в одном» помогает планировать, публиковать, анализировать и модерировать вашу деятельность. Благодаря функциям совместной работы adhook помогает компаниям разрабатывать более эффекти...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — это многократно сертифицированное программное решение, содержащее все компоненты для профессионального маркетинга в социальных сетях на уровне предприятия. Программное обеспечение «все в одном» позволяет компаниям централизованно и эффективно управлять своей маркетинговой деятельностью. ...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson — это платформа для управления социальными сетями, которая снабжает бренды интеллектом и скоростью, позволяющими оставаться на шаг впереди. Благодаря сложной межканальной аналитике и инструментам рабочего процесса Dash Hudson позволяет брендам создавать контент, который развлекает, вовле...
Rallio
rallio.com
Благодаря встроенным возможностям распространения и планирования в социальных сетях, усилению рекламы, аналитике, управлению репутацией и многому другому, Rallio представляет собой более разумный и простой способ для брендов максимизировать усилия по социальному маркетингу. Технология Rallio обеспеч...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — это самый простой способ увеличить трафик вашего бренда в социальных сетях. Знаете ли вы, что 52% потребителей доверяют сотрудникам компании больше, чем самой компании или бренду? Предложите своим специалистам поделиться информацией в LinkedIn всего одним щелчком мыши, используя п...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Marsello
marsello.com
Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.