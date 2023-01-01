X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на «Dashboard App» Twitter, выпуск которого был прекращен в 2016 году. Как и другие приложения Twitter, оно взаимодействует с API Twitter, позволяя пользователям отправлять и получать твиты и просматривать профили. Это было самое популярное приложение Twitter с долей рынка 23% по состоянию на июнь 2010 года, уступая только официальному веб-сайту Twitter с долей 45,7% для публикации новых обновлений статуса. Его можно использовать как веб-приложение, приложение для MacOS или приложение Chrome.

Веб-сайт: tweetdeck.twitter.com

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