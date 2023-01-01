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Альтернативы - Marsello

Talkable

Talkable

talkable.com

Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track cust...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Experience Marketing Automation Powered With Actionable Artificial Intelligence - Get AiTrillion! AiTrillion is the first-ever SaaS-based Artificial Intelligence enabled – all-in-one marketing platform for eCommerce sellers. It’s 11+ customer engagement channels integrated with analytics built for t...

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy c...

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recur...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville — ведущее решение для удержания и направления специалистов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Сис...

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.

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