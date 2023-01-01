Socialbakers — это глобальная компания по маркетингу в социальных сетях, использующая искусственный интеллект, предлагающая маркетинговую платформу «программное обеспечение как услуга» под названием Socialbakers Suite. Его используют такие бренды, как McDonald's, L'Oreal и Desigual, для маркетинга в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, VK и Pinterest.

Веб-сайт: socialbakers.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Socialbakers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.