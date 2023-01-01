WebCatalog
Practina

Practina

practina.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Practina в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Practina — лучший инструмент маркетинга в социальных сетях, который поможет вам стать лучшим маркетологом. Это программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях упрощает управление и планирование всех ваших учетных записей в социальных сетях в одном месте.

Веб-сайт: practina.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Practina, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Heropost

Heropost

heropost.io

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

WildApricot

WildApricot

wildapricot.com

OneUp

OneUp

oneupapp.io

Creasquare

Creasquare

creasquare.io

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Sociamonials

Sociamonials

sociamonials.com

BeAddy

BeAddy

be-addy.com

Fanbooster

Fanbooster

fanbooster.com

SocialPlanner

SocialPlanner

socialplanner.io

Repilot

Repilot

repilot.io

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности