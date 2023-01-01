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Soffront

Soffront

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Веб-сайт: soffront.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Soffront предлагает отмеченную наградами CRM и маркетинговую платформу, а также полностью управляемые маркетинговые услуги. На протяжении более 25 лет Soffron помогла тысячам компаний создать свой бренд, привлечь больше потенциальных клиентов и увеличить продажи. Soffron предоставляет клиентам доступ к экспертной маркетинговой команде, которая работает как их собственная расширенная команда. Предлагаемые услуги управляемого маркетинга включают дизайн веб-сайтов, SEO, цифровую рекламу и услуги социального маркетинга. Платформа Soffront полностью основана на Интернете, не требует ничего устанавливать и включает в себя управление потенциальными клиентами, электронную почту и социальный маркетинг, управление репутацией, поиск и прогнозирование продаж, обслуживание клиентов и многое другое. Платформу можно настроить с помощью инструментов перетаскивания вместо программирования или необходимости внешних ИТ-знаний.

Веб-сайт: soffront.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Soffront, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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