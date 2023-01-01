WebCatalog
brightwheel

brightwheel

schools.mybrightwheel.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для brightwheel в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Brightwheel — это программное решение №1 для дошкольных учреждений, учреждений по уходу за детьми, лагерей и внеклассных программ. Brightwheel — единственное приложение, которое объединяет все, что вам нужно: вход/выход, обмен сообщениями, оценки обучения, ежедневные отчеты, фотографии, видео, календари, расписание, посещаемость, онлайн-оплата счетов для родителей и многое другое. Brightwheel позволяет вам управлять своим центром, оптимизировать рабочие процессы и взаимодействовать с родителями, чтобы вы могли сэкономить время и деньги, облегчить жизнь своим сотрудникам и повысить удовлетворенность своих родителей. Присоединяйтесь к десяткам тысяч дошкольных учреждений, центров по уходу за детьми и детских садов по всему миру, которые влюбились в BrightWheel!

Веб-сайт: mybrightwheel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением brightwheel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Child Paths

Child Paths

app.childpaths.ie

Procare

Procare

schools.procareconnect.com

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

secure.acuityscheduling.com

Kidola

Kidola

app.kidola.lu

Care.com

Care.com

care.com

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

SitterTree

SitterTree

app.sittertree.com

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

apply.surveymonkey.com

Edvisor

Edvisor

app.edvisor.io

KARE

KARE

app.doyoukare.com

Elemy

Elemy

parents.elemy.com

Airbase

Airbase

dashboard.airbase.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности