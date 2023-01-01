Brightwheel — это программное решение №1 для дошкольных учреждений, учреждений по уходу за детьми, лагерей и внеклассных программ. Brightwheel — единственное приложение, которое объединяет все, что вам нужно: вход/выход, обмен сообщениями, оценки обучения, ежедневные отчеты, фотографии, видео, календари, расписание, посещаемость, онлайн-оплата счетов для родителей и многое другое. Brightwheel позволяет вам управлять своим центром, оптимизировать рабочие процессы и взаимодействовать с родителями, чтобы вы могли сэкономить время и деньги, облегчить жизнь своим сотрудникам и повысить удовлетворенность своих родителей. Присоединяйтесь к десяткам тысяч дошкольных учреждений, центров по уходу за детьми и детских садов по всему миру, которые влюбились в BrightWheel!

Веб-сайт: mybrightwheel.com

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