Child Paths — это платформа, которая помогает обеспечить соблюдение требований, оптимизировать операции, легко общаться с родителями и расширять возможности персонала, одновременно улучшая обучение детей на всех этапах — от малыша до подростка.

Веб-сайт: childpaths.ie

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