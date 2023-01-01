WebCatalog
ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ChildDiary в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Любимая цифровая платформа поставщика услуг по уходу за детьми. Простой в использовании учебный журнал, позволяющий отслеживать распорядок дня детей и вовлекать родителей. Сосредоточьтесь на детях, а не на документах!

Веб-сайт: childdiary.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ChildDiary, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Qwant Junior

Qwant Junior

qwantjunior.com

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

쥬니어 네이버

쥬니어 네이버

jr.naver.com

Peachjar

Peachjar

peachjar.com

Eblity

Eblity

eblity.com

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Baseflow

Baseflow

baseflow.io

Fliplearn

Fliplearn

fliplearn.com

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Famly

Famly

famly.co

ChemCloud

ChemCloud

chemcloud.com.au

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности