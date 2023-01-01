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Breezeway

Breezeway

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Веб-сайт: breezeway.io

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Платформа для ухода за недвижимостью, операций и обмена сообщениями. Платформа обслуживания и эксплуатации недвижимости Breezeway помогает координировать, обмениваться информацией и проверять детализацию работы, а также предоставлять клиентам лучший сервис. Много времени и усилий уходит на поддержание качества, безопасности и чистоты вашего объекта недвижимости — наши инструменты позволяют вам автоматизировать ваши операции и обеспечить потрясающие впечатления от аренды.

Веб-сайт: breezeway.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Breezeway, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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