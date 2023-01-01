Ведите свой бизнес по аренде недвижимости… как бизнес. Положите конец рутинной работе: следите за состоянием собственности, оптимизируйте отслеживание доходов и расходов, автоматизируйте сбор арендной платы и избавьтесь от бумажной работы. Построен инвесторами для инвесторов.

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