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Turno

Turno

turno.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Turno — это разумный способ составить график, оплатить и найти уборщиков, сдаваемых в аренду на время отпуска. Присоединяйтесь к хозяевам и управляющим недвижимостью по всему миру, которые ставят краткосрочную аренду и уборку Airbnb на автопилоте с помощью Turno.

Веб-сайт: turno.com

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