Универсальная платформа для управления недвижимостью и автоматизации. Stayflexi автоматизирует каждый аспект управления вашим отелем или сдачей в аренду на время отпуска и продает непроданные номера и удобства.

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