WebCatalog
Hostaway

Hostaway

dashboard.hostaway.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hostaway в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ведущее универсальное программное обеспечение для аренды жилья и система управления Airbnb. Программное обеспечение Hostaway для аренды на время отпуска и система управления Airbnb помогают вам развивать свой бизнес по управлению недвижимостью за счет автоматизации и оптимизации каждого аспекта вашего бизнеса на Airbnb, Vrbo, Booking.com, Expedia и других.

Веб-сайт: hostaway.com

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