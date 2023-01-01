Channel Manager

ПОЛНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ Более 1000 отелей всех размеров развивают свой бизнес с помощью комплексного пакета управления гостиничным бизнесом.

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