WebCatalog
Lodgify

Lodgify

app.lodgify.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lodgify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Легко создайте веб-сайт с функцией «Забронировать сейчас» и управляйте всеми своими бронированиями из одного места с помощью нашего универсального программного решения для аренды жилья на время отпуска.

Веб-сайт: lodgify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lodgify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Allegiant

Allegiant

allegiantair.com

Zeda.io

Zeda.io

zeda.io

VacationRenter

VacationRenter

vacationrenter.com

Avantio

Avantio

app.avantio.com

TripCase

TripCase

tripcase.com

Hostaway

Hostaway

dashboard.hostaway.com

GotPhoto

GotPhoto

app.gotphoto.com

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

Wodify

Wodify

app.wodify.com

Jurny

Jurny

mos.jurny.com

GreenBii

GreenBii

greenbii.com

PosBytz

PosBytz

app.posbytz.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности