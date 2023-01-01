Предоставьте родителям всю информацию в одном месте! PBL Mentor Kidplan — это цифровой инструмент, который поможет вам держать родителей в курсе событий. Здесь вы легко сможете регистрировать все, что происходит в детском саду, и общаться с родителями.

Веб-сайт: kidplan.com

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