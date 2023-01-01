Используя Fireberry, вы можете легко управлять всеми потребностями своего бизнеса с помощью удобной для пользователя системы. Общайтесь со своими клиентами напрямую через систему и отслеживайте любую необходимую вам бизнес-информацию с помощью специально созданных объектов и полей. Позвольте Fireberry работать на вас с помощью средств автоматизации, позволяющих эффективно автоматизировать повседневные задачи. Классифицируйте заявки и отвечайте на них с легкостью, используя поля и ответы, созданные AI Assistant. Панели мониторинга и отчеты помогут вам принимать обоснованные решения для улучшения вашего бизнеса. Встроенные интеграции, такие как Google, Office 365 и Facebook, помогут вам централизовать вашу работу в одном месте. Если вам нужно что-то, чего еще нет в системе, вы можете легко интегрировать сторонние приложения с помощью API.

Веб-сайт: fireberry.com

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