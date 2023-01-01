Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть свой путь клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли системы фильтрации, создавать средства автоматизации и управлять ими визуально без какого-либо кода, отправлять персонализированные электронные письма, отображать целевые всплывающие окна, персонализировать свои веб-страницы и измерять все для улучшения конверсии и роста. .

Веб-сайт: growmatik.ai

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