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Growmatik

Growmatik

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: growmatik.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть свой путь клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли системы фильтрации, создавать средства автоматизации и управлять ими визуально без какого-либо кода, отправлять персонализированные электронные письма, отображать целевые всплывающие окна, персонализировать свои веб-страницы и измерять все для улучшения конверсии и роста. .

Веб-сайт: growmatik.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Growmatik, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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