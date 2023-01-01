WebCatalog
Project Central

Project Central

projectcentral.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Project Central в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Project Central — это упрощенное решение для управления проектами, созданное для того, чтобы помочь вам легко и эффективно сотрудничать с вашей командой. Благодаря полной интеграции с Microsoft Office 365 его понятный и простой интерфейс упрощает управление проектами, повышая производительность, отчетность и результаты.

Веб-сайт: projectcentral.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Project Central, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

OnePlan

OnePlan

my.oneplan.ai

Microsoft Planner

Microsoft Planner

tasks.office.com

Simul

Simul

app.simuldocs.com

iMeet Central

iMeet Central

app.imeetcentral.com

Tinq

Tinq

app.tinq.com

Plumsail

Plumsail

account.plumsail.com

Picktime

Picktime

picktime.com

TeamSnap

TeamSnap

go.teamsnap.com

Disroot Project Board

Disroot Project Board

board.disroot.org

CoreView

CoreView

portal.coreview.com

TimeLog

TimeLog

login.timelog.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности