WebCatalog
Beehively

Beehively

beehively.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Beehively в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Beehively приносит инновации. Наше внимание сосредоточено на разработке и предоставлении школам технологий и передовых инструментов. Поддерживайте связь со своей школой. В сети. В классе. Повсюду. Управлять школой должно быть просто. Управлять веб-сайтом, общаться с родителями и отслеживать данные, которые вам нужны каждый день, непросто. Beehively здесь, чтобы помочь вам справиться со всем этим и многим другим, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном: обучении следующего поколения.

Веб-сайт: beehively.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beehively, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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