Компании по обучению и развитию - Самые популярные приложения
Компании, специализирующиеся на обучении и развитии, предлагают аутсорсинговое решение для обучения сотрудников. Они реализуют стратегии развития и проводят учебные занятия как на месте, так и виртуально. Их услуги охватывают широкий спектр, включая общий бизнес, соблюдение требований, мягкие навыки и отраслевые знания. Некоторые также проводят неформальное обучение, уделяя особое внимание таким областям, как построение команды. Компании сотрудничают с этими поставщиками, чтобы повысить компетентность сотрудников и повысить производительность. Обычно отделы кадров тесно сотрудничают со службами обучения и развития для планирования всех мероприятий по обучению. Кроме того, некоторые компании предпочитают использовать программное обеспечение для электронного обучения в качестве дополнения к существующим программам или в качестве альтернативы аутсорсингу.
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Hone
honehq.com
Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размыш...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...