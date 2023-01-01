Любая карьера требует набора постоянно меняющихся навыков для достижения успеха. GoReact упрощает развитие навыков благодаря расширенным возможностям для практики, демонстрации и обратной связи с помощью видео, что позволяет вам развивать уверенные навыки в любой дисциплине или профессии.

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