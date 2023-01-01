Делайте больше, планируйте меньше. Planless — это будущее платформ управления работой, использующее интеллект для автоматического планирования работы вашей команды, оставляя вам больше времени для занятий любимыми делами. Перестаньте гадать – планируйте навсегда.

Веб-сайт: planless.io

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