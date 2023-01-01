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Vidyard

Vidyard

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Веб-сайт: vidyard.com

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Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Веб-сайт: vidyard.com

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