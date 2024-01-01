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Dealintent

Dealintent

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dealintent.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Dealintent использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя и создать персонализированные цифровые комнаты продаж, которые вызывают интерес покупателей и определяют сделки с высоким намерением в вашей воронке продаж.

Категории:

Business
Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта
Программное обеспечение для анализа продаж
Программное обеспечение для цифровых торговых залов

Веб-сайт: dealintent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dealintent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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