Программное обеспечение для анализа продаж - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа продаж позволяет компаниям использовать как внутренние, так и внешние данные, повышая продажи и совершенствуя процессы продаж. Это программное обеспечение способствует повышению качества и количества потенциальных клиентов за счет использования баз данных контактов B2B для выявления новых возможностей. Он снабжает отделы продаж необходимой информацией, включая контактные данные, названия должностей и фирменную информацию, что позволяет им эффективно использовать эти возможности. Помимо предоставления основополагающих данных, некоторые решения включают в себя сигналы о покупках и дополнительную информацию, такую как недавнее финансирование, переводы компаний, изменения в технологическом наборе и данные инструментов намерений покупателей. Эти функции облегчают своевременную и информированную работу, снабжая специалистов по продажам соответствующей информацией. Руководители отделов маркетинга и продаж используют это программное обеспечение для формулирования и реализации стратегий продаж, объединяя внутренние данные CRM с внешними источниками, такими как списки потенциальных клиентов и базы данных контактов B2B. В конечном счете, решения для анализа продаж способствуют повышению производительности отделов продаж, установлению значимых связей и расширению данных о потенциальных клиентах или клиентах, предлагая ряд ключевых преимуществ.
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LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Mailshake
mailshake.com
Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент для поиска электронной почты для B2B-продаж и электронного маркетинга. Наше программное обеспечение преобразует общедоступные данные в расширенный инструмент для поиска клиентов по электронной почте, который помогает профессионалам в маркетинге по электронной почте и инфор...
FindThatLead
findthatlead.com
Больше никакой ручной поисковой работы! FindThatLead масштабирует лидогенерацию для увеличения продаж и роста.
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
AroundDeal
arounddeal.com
Работайте меньше, достигайте большего, продажи выше. Находите больше контактов B2B, обогащайте и проверяйте записи, участвуйте в автоматических рабочих процессах и заключайте больше сделок — и все это на платформе RoundDeal. Стимулируйте рост вашего бизнеса по всему миру.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — это полнофункциональный набор инструментов для холодной работы, который поможет вам создавать списки целевых потенциальных клиентов, отправлять холодные электронные письма и назначать больше встреч с вашими идеальными потенциальными клиентами на одной панели.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Growbots
growbots.com
Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше универсальное решение для автоматизации LinkedIn, электронной почты и Twitter. Вместе с «Знакомьтесь, Альфред» раскройте потенциал плавной автоматизации и легко управляйте своей многоканальной воронкой продаж. Повысьте эффективность и производительность вашей команды, выиграв более 10 часов в н...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя и создать персонализированные цифровые комнаты продаж, которые вызывают интерес покупателей и определяют сделки с высоким намерением в вашей воронке продаж.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Success.ai
success.ai
Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
FlashIntel
flashintel.ai
Разблокируйте сеть из более чем 1 миллиарда потенциальных клиентов. Используйте рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации взаимодействия и более быстрого заключения сделок с идеальными покупателями.
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Peakslead
peakslead.com
Находите потенциальных клиентов и заключайте сделки с легкостью! Получите доступ к точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста благодаря встроенной проверке электронной почты.
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent позволяет проверять потенциальных клиентов в режиме реального времени, расширять данные о покупателях, запускать рабочие процессы электронной почты и звонков, а также быстрее закрывать сделки — и все это из единого интерфейса.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для онлайн-генерации потенциальных клиентов B2B, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
Pobuca Connect
pobu.ca
Обновите свою команду с помощью универсального приложения для управления контактами, преобразуйте несколько списков деловых контактов в одну унифицированную адресную книгу и получайте к ней доступ из Интернета, с мобильного устройства или даже из Outlook и Gmail. Добавляйте настраиваемые поля и теги...
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для B2B-продаж и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе те...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster отслеживает перемещения ваших контактов, создает обновленные данные, включая новую контактную информацию, и предупреждает ваш отдел продаж о новом потенциальном кандидате на ваши СПЗ.
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — это ведущая платформа для поддержки и автоматизации продаж, миссия которой заключается в преобразовании повседневных продаж и маркетинга. Проект был основан в Роттердаме, Нидерланды, в конце 2018 года командой из 10 человек. Платформа предоставляет данные о компаниях и контактные данны...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Комплексная аналитика для стимулирования роста вашей компании и одновременной защиты от финансовых рисков с помощью нашей платформы данных B2B, обеспечения соответствия требованиям и кредитных рисков.
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Intentsify
intentsify.io
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях нового поколения, плат...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...