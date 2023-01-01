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SPCE

SPCE

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: spce.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо скоординироваться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, показывающий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в нужном масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивная видеоконференция с умной повесткой дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта встречи - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства

Категории:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

Веб-сайт: spce.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SPCE, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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FlippingBook

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envivo.io

envivo.io

envivo.io

Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

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