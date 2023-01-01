Альтернативы - SPCE

EvaluAgent

evaluagent.com

Платформа обеспечения и улучшения качества для контакт-центров. С помощью EvaluAgent вы сможете оценивать каждый разговор по всем каналам, чтобы обучать, обучать и мотивировать своих агентов для обеспечения неизменно высокого качества обслуживания клиентов. Потому что мы это знаем… Каждый разговор...