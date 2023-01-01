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OneMob

OneMob

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Веб-сайт: onemob.com

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Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимания, вовлеченности и ответов. Благодаря мощному конструктору микросайтов, загрузке контента и функциям управления OneMob вы можете легко создавать потрясающие, настраиваемые микросайты, которые профессионально и увлекательно демонстрируют ваш бренд и контент. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и вариантов тегов, позволяющих настроить микросайты в соответствии с вашим брендом и целевой аудиторией. Но это еще не все: OneMob оснащен функциями, которые помогут вам создавать, публиковать и отслеживать свой контент на профессиональном уровне. Вы можете создавать видео на ходу с помощью мобильного, веб- и экранного устройства записи OneMob, а также использовать встроенный телесуфлер сценариев и инструменты для редактирования видео, чтобы усовершенствовать свой контент. Кроме того, благодаря одобрению видео и отслеживанию вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. OneMob легко интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot и других, а также интеграцию контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. Благодаря встроенному плагину для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и InsideSales вы можете легко создавать контент и делиться им прямо из ваших любимых инструментов электронной почты и продаж. И самое приятное то, что вы можете начать работу с OneMob бесплатно! Наш бесплатный план предлагает доступ ко многим нашим основным функциям, поэтому вы можете без риска попробовать OneMob и посмотреть, как он может изменить вашу контентную игру. Просто посетите onemob.com, зарегистрируйтесь и начните уже сегодня!

Категории:

Business
Content Experience Platforms
AI Sales Assistant Software
Digital Sales Room Software
Sales Engagement Software

Веб-сайт: onemob.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OneMob, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Outreach

Outreach

outreach.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Issuu

Issuu

issuu.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

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