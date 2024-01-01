Watchity

Watchity

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Веб-сайт: watchity.com

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Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить результаты ваших контент-стратегий. Конкурентным преимуществом Watchity является уникальное и комплексное сочетание возможностей управления событиями и контентом на основе данных, профессионального производства видео в прямом эфире и по запросу, многоканального распространения через Интернет, интранет и социальные сети, а также вовлечения и интерактивности аудитории. Watchity предлагает специальные решения для вебинаров и интерактивных мероприятий, стриминга в социальных сетях, а также записи и редактирования видео, которые повышают уровень контента и превращают его в незабываемые впечатления, пробуждая больше эмоций у аудитории и укрепляя позиционирование бренда. СОЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО - Создание контента и мероприятий для социальных сетей: - Простота и скорость создания и распространения прямых трансляций и аудиовизуального контента. - ТВ-видео, адаптированное под каждую социальную сеть, с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Мультипоток во всех учетных записях социальных сетей с адаптированными форматами и неограниченной емкостью. - Создавайте клипы из прямой трансляции и легко делитесь ими, не дожидаясь окончания трансляции. ВЕБИНАРЫ И СОБЫТИЯ - Создавайте интерактивные и профессиональные вебинары и мероприятия: - Комплексное управление событиями с помощью целевых страниц, регистраций, автоматизации электронной почты, взаимодействия и отчетности. - Динамичное телевизионное видео с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Безопасный, удобный и интерактивный зал для мероприятий с потоковой передачей FullHD и элементами управления просмотром. - Вставьте код, чтобы интегрировать комнату для мероприятий на свой веб-сайт или портал и полностью настроить ее под свой бренд. КОНТЕНТ-ХАБ – Записывайте, редактируйте и делитесь видео для своего корпоративного портала: – Загружайте свои видео, добавляйте теги, распределяйте их по коллекциям, защищайте их и публикуйте для своей аудитории. - Записывайте видео с помощью веб-камеры и редактируйте их, добавляя заставки, субтитры, фоновую музыку и многое другое. - Встраиваемый видеоплеер на основе браузера с адаптивной мультибитрейтной потоковой передачей и расширенными элементами управления просмотром. - Видеоаналитика для обнаружения и анализа всей информации о потреблении контента аудиторией. Если вы хотите протестировать Watchity бесплатно, запросите бесплатную пробную версию по адресу: https://www.watchity.com/try-for-free/.
Категории:
Business
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: watchity.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Watchity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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EventLive

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