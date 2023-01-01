Лучший способ транслировать заранее записанное видео в прямом эфире. Профессиональный инструмент потокового вещания использует предварительно записанное видео в вашем браузере. Многопотоковая передача, расписание и другие функции. Транслируйте на Facebook, YouTube, TikTok, Twitter и более 30 социальных сетей и веб-сайтов.

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