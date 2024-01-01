LiveCaster 3

Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя живые видео для видеомаркетинга. Этот усилитель трафика обеспечивает поддержку RTMP, поэтому вы можете выходить в эфир на всех действующих платформах. Он обеспечивает подробное обучение и круглосуточную поддержку в чате без выходных и не требует какого-либо стороннего приложения.

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Веб-сайт: livecaster.in

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