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LiveCaster 3

LiveCaster 3

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Веб-сайт: livecaster.in

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Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя живые видео для видеомаркетинга. Этот усилитель трафика обеспечивает поддержку RTMP, поэтому вы можете выходить в эфир на всех действующих платформах. Он обеспечивает подробное обучение и круглосуточную поддержку в чате без выходных и не требует какого-либо стороннего приложения.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: livecaster.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LiveCaster 3, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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