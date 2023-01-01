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HIIT - Down Dog

HIIT - Down Dog

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Веб-сайт: downdogapp.com

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С предварительно записанными видеороликами вам будет скучно, как и вашим мышцам! Избегайте ужасного плато тренировки и тренируйтесь с помощью HIIT. Благодаря более чем 1000 различным упражнениям вы никогда не повторите одну и ту же тренировку дважды!

Веб-сайт: downdogapp.com

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