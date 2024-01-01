EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количество зрителей нет, а видео может быть доступно по запросу в течение года. Приложение имеет ряд функций, в том числе возможность приостанавливать и возобновлять поток, загружать и создавать резервные копии видео, а также настраивать страницу мероприятия с помощью логотипа, приветственного сообщения и обложки или видео. EventLive имеет цены за каждое мероприятие, а при покупке нескольких мероприятий доступны скидки. Там нет подписки. Он предлагает гарантию возврата денег и реальную человеческую поддержку.

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Веб-сайт: eventlive.pro

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