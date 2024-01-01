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Haia

Haia

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: haia.live

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность посетителей, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни одна платформа для проведения мероприятий еще не освоила это. До сих пор :) Решение Haia; Мы уделяем особое внимание удобству взаимодействия с пользователем, мы разработали его с самого начала, и теперь мы являемся самой удобной платформой для онлайн- и гибридных мероприятий. Организаторы могут организовать разнообразное мероприятие, пригласить гостей и провести его за считанные минуты — правда! Мы очень хорошо работаем, упрощая нашу систему и добавляя уникальные функции, такие как Haia Stages и порталы для совместной работы на мероприятиях.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: haia.live

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Haia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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Lets.events

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meetinghand.com

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Remo

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