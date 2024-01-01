Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность посетителей, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни одна платформа для проведения мероприятий еще не освоила это. До сих пор :) Решение Haia; Мы уделяем особое внимание удобству взаимодействия с пользователем, мы разработали его с самого начала, и теперь мы являемся самой удобной платформой для онлайн- и гибридных мероприятий. Организаторы могут организовать разнообразное мероприятие, пригласить гостей и провести его за считанные минуты — правда! Мы очень хорошо работаем, упрощая нашу систему и добавляя уникальные функции, такие как Haia Stages и порталы для совместной работы на мероприятиях.

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