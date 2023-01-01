Заключайте 10-кратные сделки, используя слова ваших покупателей + искусственный интеллект. Meeple.ai анализирует ваши звонки по продажам и создает персонализированные мини-сайты, которые своими словами рассказывают о потребностях ваших покупателей.

Веб-сайт: meeple.ai

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