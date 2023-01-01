Единственная CRM, гарантирующая успех в сфере недвижимости. Платформа Brivity — это экономящее время универсальное CRM-решение и программное обеспечение для недвижимости, позволяющее развивать больше бизнеса, всегда быть в курсе своей базы данных и заключать больше сделок.

Веб-сайт: brivity.com

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