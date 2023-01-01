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500apps

500apps

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Веб-сайт: 500apps.com

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CRM.io от 500apps — это передовое программное обеспечение CRM, позволяющее увеличить продажи и ускорить развитие вашего бизнеса с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за 14,99 долларов США за пользователя. Особенности: 1. Управление потенциальными клиентами: программное обеспечение для управления потенциальными клиентами позволяет добавлять и управлять всеми вашими потенциальными клиентами в одном центральном месте. Легко управляйте информацией о клиентах и ​​развивайте отношения с ними, используя лучшие в своем классе функции управления контактами. Заключайте больше сделок с меньшими усилиями. 2. Программное обеспечение для управления контактами. Программное обеспечение для управления контактами от CRM.io может управлять информацией о клиентах и ​​укреплять отношения с ними из одного центрального места. 3. Программное обеспечение для управления учетными записями. Программное обеспечение для управления счетами Smart понимает бизнес-потребности ваших клиентов и позволяет заключать больше сделок благодаря стратегическому взгляду на ключевых клиентов в ваших целях продаж. 4. Управление сделками. Программное обеспечение для управления сделками может отслеживать, управлять и заключать больше сделок с растущим бизнесом. 5. Программное обеспечение для автоматизации продаж. Программное обеспечение для автоматизации продаж для растущего бизнеса, позволяющее легко автоматизировать сложные процессы продаж. Умная и мощная автоматизация продаж. Экономьте время, оптимизируйте процесс продаж и масштабируйте свой бизнес, автоматизируя рабочие процессы продаж и бизнеса за считанные минуты. УТП CRM.io: универсальное программное обеспечение для продаж — управляйте потенциальными клиентами, контактами, сделками, документами, электронными подписями, программным обеспечением для рассылки и многим другим в одном месте. Начните с доступа к базе данных на 450 миллионов потенциальных клиентов. Мощная автоматизация. Запускайте заранее заданные рабочие процессы при изменении этапов конвейера сделок, новых потенциальных клиентах, новых контактах и ​​многом другом. Создавайте с помощью визуального конструктора с возможностью перетаскивания. Интеграции и виджеты. Подключите CRM.io к электронной почте, провайдерам телефонной связи, биллингу, программному обеспечению службы поддержки, социальному пакету и многому другому. О 500apps: 500apps — это платформа, которая предоставляет универсальный бизнес-пакет из 50 приложений с целью оказания помощи предприятиям в развитии, подобно компаниям из списка Fortune 500.

Веб-сайт: 500apps.com

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