Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

Веб-сайт: relayto.com

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