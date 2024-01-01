Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения
Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
10Web
10web.io
Платформа WordPress на базе искусственного интеллекта. ГалочкаСоздайте свой веб-сайт за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Отметьте галочкойПолучите самый быстрый хостинг на базе Google Cloud. Установите флажокПовысьте показатель PageSpeed вашего сайта до 90+.
Smash
fromsmash.com
Smash — это самый простой способ быстрой и безопасной передачи файлов. Делитесь большими файлами без ограничений.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты со своего веб-сайта. Делитесь своими знаниями и получайте доход. Добавьте доступ только для участников к любой части вашего веб-сайта и принимайте платежи. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion и другие.
FastPixel.io
fastpixel.io
Быстрее WordPress стало проще Все новейшие технологии ускорения вашего веб-сайта аккуратно упакованы в плагине, который можно настроить за 1 минуту.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...
Pastel
usepastel.com
Pastel — это самый простой и быстрый способ для веб-дизайнеров, разработчиков и агентств собирать отзывы о создаваемых ими веб-сайтах.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, кото...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Juicer
juicer.io
Поделитесь своими лучшими публикациями на красивой социальной стене. Juicer помогает объединить все хэштеги ваших брендов и публикации в социальных сетях в единую красивую ленту социальных сетей на вашем веб-сайте, что позволяет вам легко модерировать и курировать свой контент.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks — это визуальный конструктор страниц без кода, который может создавать адаптивные, быстро загружающиеся веб-страницы с использованием интегрированной библиотеки дизайна, 13 тысяч значков + 100 карточек стилей.
SubPage
subpage.app
SubPage offers a comprehensive solution for your business website, empowering teams to create and maintain website pages like Changelog, Policies, Career pages, Blog and more, without developer support. It is a perfect compliment to your website builder or CMS platform. Each page comes with unique f...
Relume
relume.io
We built Relume Library to help freelancers, agencies and other teams building websites on Webflow save time without sacrificing quality. Simply search from 650+ pre-built components, copy them with a one click and paste into any Webflow project. Say goodbye to building Webflow sites from scratch an...
ImbaChat
imbachat.com
It is a free chat plugin for a website. This chat provides a connection between website users and perfectly fits for a web community or any other website with need of user's communication. Integration with October CMS, Wordpress, Opencart and Livestreet CMS. Chat is aviable in two options: Saas and ...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja is a cutting-edge provider of over 100 no-code widgets designed to elevate your website and online store experience. Our state-of-the-art widgets offer seamless integration capabilities with any SaaS platform, making us the prime choice for businesses seeking to enhance their digital pr...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon is a beautifully designed and animated icon set with a powerful library and endless integration options. Each icon is delivered in Lottie, GIF, SVG, EPS and PNG file. Additionally, users can download rough .json format without Lordicon expression controls as well as Adobe After Effects sour...
Directorist
directorist.com
Directorist business directory plugin streamlines the process of creating industry-standard scalable and user-centric online business directories.
Weavy
weavy.com
Next-generation building blocks for developers. Weavy is a complete toolkit for developers to add collaboration, productivity, and community features to web and mobile apps at a fraction of the cost and time. Our API, SDKs, and UI Kits for Chat, Files, and Feeds enable dev teams to increase function...
Templately
templately.com
Templately is a popular WordPress plugin that helps users create and manage pre-designed templates for their websites. Templately offers an extensive collection of templates for various purposes such as blogs, business websites, eCommerce websites, portfolios, and more. These templates can be easily...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...